Campobasso/Terminati i lavori di ripavimentazione dei tratti stradali di Via Muricchio, Via Zara e Via Trieste

Hanno preso il via il 4 aprile e proprio in queste ore sono in via di definitiva ultimazione, i lavori stabiliti dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Campobasso, per la ripavimentazione dei tratti stradali di Via Muricchio, Via Zara e Via Trieste.

Lo ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Campobasso, Giuseppe Amorosa, che ha anche voluto sottolineare come gli interventi posti in essere siano stati realizzati celermente, così come era stato previsto dall’Amministrazione Comunale.