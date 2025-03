Campobasso/Task Force per combattere i “furbetti” della differenziata

La Commissione Ambiente approva un documento per rafforzare le azioni dell’amministrazione in materia di controllo e contrasto all’abbandono dei rifiuti



La Commissione Ambiente del Comune di Campobasso, presieduta da Bartolomeo Terzano, ha approvato a larga maggioranza un documento di indirizzo volto a rafforzare le azioni dell’amministrazione in materia di efficientamento della raccolta differenziata, con particolare attenzione al contrasto dell’abbandono incontrollato dei rifiuti.



Dopo un ampio e approfondito dibattito che ha coinvolto l’intera commissione, la discussione si è concentrata sulla necessità di intensificare i controlli nei confronti dei cittadini non in regola con l’iscrizione al ruolo TARI comunale, individuati come principali responsabili degli abbandoni stradali dei rifiuti, fenomeno che compromette il decoro della città.



A tal proposito, il documento approvato sottolinea l’opportunità di istituire una vera e propria task force composta dalla Polizia Municipale, dalla SEA e dal servizio tributi comunale, con l’obiettivo di monitorare la regolarità degli utenti attraverso controlli incrociati. Tale attività, già avviata da diverse settimane dal Comune, riceve ora ulteriore impulso grazie all’azione della Commissione e, di conseguenza, del Consiglio comunale.



Le iniziative previste dovranno essere integrate con un’attività di comunicazione e sensibilizzazione ancora più capillare, volta a informare i cittadini sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e sulle normative vigenti, comprese le ordinanze sindacali che regolano anche il sistema sanzionatorio per chi non rispetta le regole.



Sarà inoltre necessario incrementare le risorse, sia umane che economiche, destinate al monitoraggio del territorio, sfruttando anche strumenti tecnologicamente avanzati. A questo si aggiungerà la collaborazione con tutti i soggetti abilitati alla sorveglianza ambientale, come ispettori ambientali e guardie ambientali volontarie.



Per quanto riguarda la comunicazione, sarà richiesto un contributo anche al Consiglio comunale dei Ragazzi, che potrà promuovere campagne di sensibilizzazione sui social media, così da raggiungere fasce di età sempre più ampie.



Consapevoli che Campobasso stia attraversando una fase critica, seppur fisiologica, legata al completamento del sistema di raccolta differenziata, emerge una volontà condivisa di promuovere ogni iniziativa utile al miglioramento e all’ottimizzazione del servizio. Ciò includerà l’attuazione di alcuni necessari correttivi, con l’obiettivo di ottenere risultati sempre più significativi nella raccolta differenziata e nella tutela del decoro urbano. Obiettivi che potranno essere pienamente raggiunti solo attraverso una stretta collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale.