Campobasso Summer Festival: servizio di navetta gratuito

Anche in occasione del Campobasso Summer Festival, come ormai consuetudine per tutti i grandi concerti, l’Amministrazione comunale ha predisposto un servizio di trasporto gratuito, mediante navette, per assicurare il collegamento dal centro città alla zona eventi di Selvapiana.

L’iniziativa è finalizzata ad agevolare gli spostamenti in sicurezza, evitare l’eccessivo utilizzo delle auto private e permettere di raggiungere in autonomia i luoghi dei concerti a chi è sprovvisto di automobile, anche considerando che l’offerta artistica del Festival è per lo più orientata verso un pubblico giovanissimo.

Le navette saranno attivate, per tutte le quattro serate del Festival dal 22 al 25 agosto, a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 24.00, con partenza dalla rotatoria di via Monforte (c/o Mercato Coperto), passando per i parcheggi di Piazza Venezia e di via S. Antonio Abate (piazzale di fronte Protezione Civile), siti che potranno essere facilmente raggiunti a piedi, oppure dove i genitori potranno accompagnare i ragazzi senza raggiungere necessariamente la zona stadio.

Agli spettatori di Campobasso che sceglieranno di raggiungere Selvapiana in auto, si raccomanda comunque di condividere l’auto viaggiando “a pieno carico” ed utilizzare la tangenziale con la comoda uscita proprio nei pressi dell’area concerti, onde evitare di sovraccaricare le arterie cittadine.