Campobasso Summer Festival 2023:con Teenage Dream la magia degli anni 2000 al centro della seconda serata

Il Campobasso Summer Festival 2023 entra nel vivo con la seconda serata di oggi mercoledì 23 agosto dedicata a uno spettacolo musicale mozzafiato: “Teenage Dream”, l’affascinante party che sta catturando l’attenzione di migliaia di persone in tutta Italia. L’appuntamento è presso l’Area Eventi di Selvapiana, alle ore 21.00, dove l’atmosfera dei favolosi anni 2000 prenderà vita attraverso musica, film e serie TV che hanno segnato un’intera generazione.

“Siamo contenti di offrire al pubblico del Campobasso Summer Festival, tra i tanti eventi messi in calendario quest’anno, anche l’emozionante serata di mercoledì 23 agosto che celebra la cultura pop degli anni 2000″. – Ha dichiarato Nicola Giannantonio, presidente della Commissione Cultura del Comune di Campobasso – “Teenage Dream è un viaggio nel passato, un’opportunità per le nuove generazioni di scoprire e rivivere l’energia di quegli anni attraverso la musica e le icone culturali che li hanno caratterizzati.”

Il Campobasso Summer Festival, giunto alla sua quarta edizione consecutiva, si sta affermando come un evento imperdibile nell’estate di Campobasso. Dal 22 al 25 agosto, l’Area Eventi di Selvapiana si trasforma in un luogo di aggregazione dove la musica e il divertimento sono protagonisti.

Un servizio navetta gratuito è stato messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale per tutte le serate del Summer Festival, facilitando l’accesso dei partecipanti all’evento. Il servizio coprirà il percorso da Via Monforte (rotatoria) a Selva Piana e viceversa, garantendo un trasporto comodo e sicuro.

Orario navette: 18:00 – 24:00 (fino al termine delle esigenze).

Il percorso delle navette è il seguente: Via Monforte (rotatoria) – P.zza Venezia – Via S. Antonio Abate (Parcheggio) – C.da Macchie – Stadio e viceversa.

Ai genitori che desiderano accompagnare i propri figli si suggerisce di non raggiungere direttamente lo stadio ma di parcheggiare c/o l’area di S. Antonio Abate usufruendo delle navette, sia in andata che al ritorno, per evitare traffico e ritardi nell’erogazione del servizio.

Lo spettacolo Teenage Dream è di certo un’occasione unica per immergersi appieno nell’atmosfera degli anni 2000. I biglietti per questa serata (costo del biglietto 13.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita) e per le successive performance di Luché (24 agosto) e Manuel Agnelli (25 agosto) sono disponibili in prevendita sulle principali piattaforme online come ciaotickets.com e ticketone.it, oltre che presso le rivendite autorizzate in città.

“Teenage Dream rappresenta un’esperienza unica in cui la nostalgia e la gioia si fondono in un mix perfetto per celebrare insieme la musica e la cultura degli anni 2000. – ha aggiunto l’assessore alla Cultura e vice sindaca Paola Felice – Il Campobasso Summer Festival è un’iniziativa che promuove la nostra città e crea legami tra le generazioni, trasmettendo valori di condivisione e divertimento.”

Giovedì 24 agosto, per quella che sarà la terza serata del Summer, spazio al rapper napoletano Luchè mentre venerdì 25 agosto, la serata conclusiva del Campobasso Summer Festival edizione 2023 sarà affidata a Manuel Agnelli che approderà a Campobasso con il suo tour estivo che lo sta portando già da diverse settimane nelle arene e nei principali festival di tutta Italia.

Tutti gli eventi del Campobasso Summer Festival 2023 avranno inizio alle 21.00 e i biglietti sono disponibili in prevendita sulle maggiori piattaforme online come ciaotickets.com e ticketone.it o anche direttamente in città, a Campobasso, recandosi nelle rivendite autorizzate.

Questi i costi dei biglietti di ciascun concerto:

Teenage Dream, Area Eventi Selva Piana, 23 agosto alle ore 21.00; costo del biglietto 13.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita.

Luché, Area Eventi Selva Piana, 24 agosto alle ore 21.00; costo del biglietto 14.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita.

Manuel Agnelli, Area Eventi Selva Piana, 25 agosto alle ore 21.00; costo del biglietto 13.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita.