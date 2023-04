Campobasso/ Studentessa aggredita dall’ex compagno: emessa ordinanza cautelare con divieto di avvicinamento

Nel pomeriggio del 5 marzo, la Stazione Carabinieri di Campobasso ha eseguito un’ordinanza cautelare – disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso su richiesta di questa Procura – applicativa della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi frequentati abitualmente dalla stessa, con obbligo di mantenersi a una distanza non inferiore a 500 metri, nei confronti di un soggetto residente nella provincia di Isernia, ma domiciliato nel capoluogo di regione. I reati attualmente contestati sono: violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle persone e sulle cose, lesioni personali, molestie telefoniche e disturbo del riposo delle persone.

Le indagini hanno preso avvio dalla richiesta di intervento effettuata da alcune coinquiline della vittima, una donna domiciliata a Campobasso per ragioni di studio, spaventate dal comportamento dell’indagato il quale, in piena notte, si era presentato presso l’abitazione della donna, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale poi interrotta, citofonando con insistenza al campanello e pretendendo di farvi ingresso per controllare con chi fosse.

Nonostante il rifiuto della ex-compagna, la quale peraltro aveva ricevuto analoghe richieste tramite sistemi di messaggistica istantanea, l’indagato, dopo aver strattonato e preso a calci la donna che, nel frattempo, si era posizionata sulle scale condominiali nel tentativo di bloccarlo, riusciva comunque ad accedere all’interno dell’abitazione dove, in preda alla rabbia, scaraventava a terra alcuni oggetti. Nell’occasione, la persona offesa riportava lesioni. Infine, dopo essersi allontanato dal condominio, l’indagato vi faceva ritorno, tentando nuovamente di accedere all’interno dell’abitazione prendendo a calci la porta di ingresso, e disturbava anche gli altri condomini urlando frasi offensive nei confronti della persona offesa e provocando rumori molesti.

Simili fenomeni che, oltre a rappresentare un grave rischio per l’incolumità fisica delle vittime, provocano anche significative sofferenze emotive, sono costantemente monitorati dalle FF.PP. e dalla magistratura e possono esser efficacemente combattuti solo con la denuncia da parte delle vittime o da parte di coloro che siano vicini a queste ultime o, comunque, in grado di poterle completamente aiutare, come avvenuto in questo caso.