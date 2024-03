Campobasso/Si torna a chiedere di cancellare i murales cittadini: insensibilità pura

di Massimo Dalla Torre

Mentre sul web impazzano notizie poco piacevoli, leggasi giovani vite spezzate, stupri,

inchieste che coinvolgono a 360 gradi il sistema e quant’altro rientra nella sfera

dell’anomalo, in città si è tornato a parlare dei murales che fanno bella mostra sui muri,

abbellendoli spesso e volentieri, perché sono vere e proprie opere d’arte. Cose che

tengono banco tra i cosiddetti perbenisti ben pensanti che, a quanto pare, sono tornati a

commentare e criticare i piccoli ma significativi tratti di arte tant’è che la dice lunga come la

disputa ha assunto i toni del grottesco. La quale, dovrebbe essere improntata non

all’esteriorità ma da un qualcosa che difficilmente può essere condensato in poche righe.

Una disputa verbale che, vorrebbe che si cancellassero i murales che fa rabbrividire i

cultori della nuova arte, perché denota pochezza sotto tutti i punti di vista, e non depone

assolutamente a favore di chi vede con questo tipo di espressione un segnale positivo,

figlio dei nostri tempi. Un qualcosa che invece viene fatto apparire anomalo anzi poco

accettabile che spersonalizza e non permette assolutamente di comprendere appieno la

bellezza del “pulito”. Un qualcosa che, più se ne parla, più manifesta le incongruenze più

assurde. Un qualcosa che, invece, mostra carattere, concretezza per l’arte così com’è. La

quale, non è asservita alle mode, ma fatta di sentimenti, emozioni, passioni, forza. Arte

che invita a esprimere tutto sé stesso, senza alcun mascheramento che spersonalizza.

Arte che, nella forza che la contraddistingue, con i difetti e con i pregi, fa si che è il vettore

per quello che oggi non è facile da perseguire perché deviato dal non senso che spesso

domina. Arte, che, ha un ruolo preponderante e determinante, perché non nasconde il

carattere impresso sulla nuda pietra che attraverso i colori parla, chiama, grida, ma

soprattutto lascia un segno come quello che traccia ogni qualvolta si confronta con la

gente pronta ad abbracciare chiunque li osserva; ma questo evidentemente a quelli sono

tornati a chiedere la cancellazione dell’espressione di una cultura che è visiva ed incisiva

evidentemente poco interessa.