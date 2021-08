Campobasso/ ‘Sgomma’ involontariamente in partenza, sanzionato dai vigili urbani

Eccesso di zelo, oppure un semplice richiamo alle regole? Quello che è accaduto ad un automobilista campobassano è qualcosa che certo non accade spesso. Nel giugno scorso in Largo Don Giovanni Battista, ha involontariamente “sgommato”; una pattuglia di vigili urbani, in giro nella zona, dopo aver preso il numero di targa, ha proceduto all’invio del verbale presso il domicilio dell’uomo. In totale 41,40 euro, tra sanzione e spese di accertamento e notifica.

Ora di sgommate, anche non involontarie, a Campobasso se ne registreranno a decine ogni giorno e non risulta questa messe di notifiche e contestazioni; detto questo certamente i vigili hanno agito nel rispetto della norma e delle loro competenze.

C’è un secondo aspetto tipico della professione, la comprensione del gesto, che nel caso specifico è certamente differente se provocato da una bravata (quasi sempre giovanile) o se è stato, come pare dalle indiscrezioni, involontario. Il rapporto tra cittadinanza e uomini in divisa è sempre delicato e a volte la queste considerazioni possono aiutare.

Ma queste sono deduzioni personali che nulla hanno da eccepire sulla decisione dei vigili, avvenuta comunque nel rispetto delle norme del Codice della strada.

(foto di repertorio)