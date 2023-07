Campobasso/ Settore Mobilità Urbana, al via i lavori di rifacimento segnaletica orizzontale

Sono partiti da qualche giorno in città i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale sulle strade: priorità ad attraversamenti pedonali e mezzerie stradali.

In particolare gli interventi riguardano il ripristino della segnaletica orizzontale in Via Trivisonno, Via Crispi e nuove realizzazioni in Via Cavour, Via Mazzini e Via Monte Grappa.

Verranno inoltre ripristinati gli attraversamenti pedonali in Via Depretis e presso il Terminal bus cittadino.

Il Presidente della Commissione mobilità, Valter Andreola, esprime soddisfazione per le tutte attività poste in essere dalla struttura comunale, nella persona del dott. Daniele Marchesani, con particolare riferimento ai lavori che riguarderanno la realizzazione della rete ciclabile cittadina, tutto al fine di garantire sicurezza stradale e servizi importanti alla cittadinanza.