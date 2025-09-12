Campobasso/Servizio navetta per gli studenti dell’Istituto D’Ovidio

L’Amministrazione comunale di Campobasso informa che, in seguito ai lavori di abbattimento dell’edificio scolastico dell’Istituto Comprensivo “D’Ovidio” — attualmente oggetto di un progetto di ricostruzione — verrà attivato un servizio navetta dedicato agli alunni della scuola primaria residenti entro 500 metri dall’area di Piazza della Repubblica e via Gorizia.
Il servizio consentirà agli studenti di raggiungere la nuova sede scolastica situata all’angolo tra via Berlinguer e via IV Novembre.
Il servizio navetta sarà operativo a partire da sabato 13 settembre 2025, con i seguenti orari:
- Andata: partenza da Piazza della Vittoria (fine del Corso) alle ore 8:05
- Ritorno: partenza dalla sede di via Berlinguer alle ore 13:30, con arrivo a Piazza della Vittoria
Modalità di richiesta del servizio:
Le famiglie interessate possono presentare domanda:
- Online, al link: http://campobasso.simeal.it/sicare/benvenuto.php
- In presenza, presso lo Sportello Servizi Scolastici sito in via Cavour, 5 (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:30 alle 12:30 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00) indicando nella richiesta: “Servizio navetta alunni D’Ovidio”.
- Sempre a partire da sabato 13 settembre 2025, sarà attivo anche il servizio navetta per gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. D’Ovidio, trasferiti temporaneamente presso l’Istituto “L. Pilla” in via Veneto.
Orari del servizio navetta:
- Andata: partenza dal parcheggio di Sant’Antonio Abate (vicino all’edicola)
alle ore 7:50
- Ritorno: partenza da Piazza Cuoco alle ore 13:20 e 14:20
