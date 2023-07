Campobasso/ Segnaletica verticale pericolosa: un caso che fa riflettere

Sicurezza in città: a Campobasso a volte accadono eventi improvvisi che suggeriscono maggiore attenzione delle istituzioni, soprattutto sulla manutenzione di manufatti di pubblico interesse, ma anche impianti, segnaletica, illuminazione, gestione dei servizi e tutto quello che regola il rapporto tra cittadino e Pubblica amministrazione.

Raccontiamo un fatto, così come ci è stato riferito da un lettore, nella considerazione che solo per un evento fortuito non ha avuto conseguenze, anche potenzialmente gravi.

Nei pressi dell’ex-hotel Roxy (a proposito di strutture dismesse e potenzialmente pericolose) insiste la cartellonistica del parcheggio a pagamento. Il tabellone segnaletico però non è in alto come dovrebbe essere, ma in basso, verso il marciapiede. Ciò sarebbe dovuto ad un fatto che in maniera riduttiva definiamo ‘spiacevole’, ma che in realtà fa impensierire.

Il cartello non sarebbe stato collocato in quella maniera da qualcuno, ma sarebbe caduto all’improvviso a mo’ di ghigliottina; sembra che a ridosso del palo al momento del ‘crollo’ si trovassero alcuni ragazzi, uno dei quali solo leggermente appoggiato al palo e che per fortuna avrebbe avuto il tempo di spostarsi, con un movimento repentino del corpo. Sarebbe quindi escluso qualunque atto di vandalismo.

Foto di Vincenzo de Socio

Si tratta- lo ripetiamo- di un fatto grave che avrebbe potuto avere scenari ben peggiori. Non sappiamo se vi fossero motivi precedenti tali da aver favorito la ‘caduta’ del cartello, del tipo una bullonatura non perfetta o non stretta a dovere, o la mancata manutenzione della segnaletica verticale in questione; di fatto ( si può vedere nelle foto inserite nell’articolo) il cartello è ‘partito’ dalla sommità e caduto in verticale verso il marciapiede dell’ex-Roxy.

Pensate cosa sarebbe successo se ci fosse stato al posto del ragazzo un anziano con riflessi appannati, o peggio ancora un passeggino con qualche bambino: non osiamo neanche immaginare le gravi conseguenze che si sarebbero generate.

Rigiriamo a questo punto all’Amministrazione pubblica l’invito ad effettuare un controllo generale sulla cartellonistica ed una manutenzione più regolare sull’impiantistica di segnalazione, ma anche sui manufatti potenzialmente pericolosi in città.

(s.m.)