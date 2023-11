Campobasso: segnalati due ragazzi per possesso di droga in pieno centro

Nel tardo pomeriggio del 24 novembre 2023, il Comando Compagnia Carabinieri di Campobasso, ha predisposto un controllo straordinario del territorio, in particolare nel centro cittadino, nei pressi ed in tutte le adiacenze di villa Flora. Da tempo, infatti, veniva segnalata la presenza di vari soggetti dediti all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti.



I militari procedevano, in un primo momento, a circondare l’area oggetto di controllo, in seguito intervenivano con l’identificazione di numerosissimi astanti, perlopiù giovanissimi, molti dei quali extracomunitari regolari sul territorio. L’operazione si è conclusa in maniera eccellente anche grazie l’ausilio dell’unita cinofila della Guardia di Finanza di Campobasso, i quali

hanno rinvenuto e sequestrato diverso quantitativo di sostanza stupefacente. Nel dettaglio, all’interno di un esercizio pubblico sono stati individuati due soggetti di origine straniera, uno dei quali minorenne. Entrambi detenevano stupefacente del tipo hashish per un totale di 10 grammi, motivo per il quale sono stati segnalati alla competente Prefettura per uso personale.



È importante sottolineare, ancora una volta, come la fattiva collaborazione tra le forze dell’ordine e popolazione, sia importante e necessaria al fine di individuare e combattere prontamente forme di illegalità sul territorio.