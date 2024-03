Questa mattina lungo la SS 87 al km 129+460, in adiacenze del bivio di Busso, alle porte di Campobasso, due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento.

Bilancio di un ferito che è stato soccorso e poi trasportato dal 118 al Cardarelli .

Sul posto, oltre al personale 118, anche i Carabinieri per i rilievi del sinistro e personale ANAS per la gestione della viabilità.