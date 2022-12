Campobasso/ Scadenza IMU di dicembre, sul sito del Comune prescrizioni e novità

In vista della scadenza del 16 dicembre 2022, Il Comune di Campobasso specifica che tutte le informazioni utili sono reperibili all’OPUSCOLO IMU 2022 v.2.0 pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.campobasso.it nella Sezione Sportello telematico Tributi e Tasse sotto la voce IMU 2022.

Infatti quest’anno ci sono delle novità, soprattutto in merito all’ABITAZIONE PRINCIPALE dopo che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 209 del 12 ottobre 2022 ha dichiarato incostituzionale la norma che limita l’esenzione IMU per l’abitazione principale ad un solo immobile “nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. La definizione di abitazione principale viene modificata come segue: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

Le disposizioni di legge sono state censurate dalla Corte costituzionale nella parte in cui subordinano la qualificazione di abitazione principale, e quindi il riconoscimento della relativa esenzione dall’IMU, al riscontro del doppio requisito (dimora abituale e residenza anagrafica) in capo all’intero nucleo familiare di cui fa parte il soggetto passivo, anziché in capo solo a quest’ultimo quale soggetto passivo d’imposta.

Altre specifiche si riscontrano per:

-RIDUZIONE IMU PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO