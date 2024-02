Campobasso/ Rotonda di Via Kennedy, la ciclabile si è ‘scolorita’

Ci siamo già abbondantemente occupati degli imponenti lavori per piste ciclabili a Campobasso; torniamo brevemente sull’argomento, ma questa volta non per evidenziare elementi di criticità, ma un problema di ‘piccolo cabotaggio’ che potrà essere risolto in breve e tempo, vista l’attenzione che l’Amministrazione comunale sta rivolgendo al tema.

Il riferimento è al tratto tra Viale Kennedy e la parte finale di Via Monsignor Bologna e precisamente alla ciclabile che ‘circumnaviga’ la rotonda di Via Kennedy e si immette verso Via Pascoli.

Pur essendo terminati da poco i lavori, qualcosa non ha funzionato nella verniciatura in rosso del binario di transito per le bici, visto che proprio all’incrocio tra la parte finale di Via Monsignor Bologna e la discesa che porta a Via Pascoli, la vernice si sta scolorendo.

Una volta nei capitolati d’appalto dei lavori pubblici figurava la dicitura ‘a regola d’arte’ con azione sanzionatoria per il mancato rispetto di tale caratteristica; forse non bisogna arrivare a tanto, ma è indubbio, come si evince nella parte cerchiata della foto, che la ‘tinteggiatura’ probabilmente non è stata delle migliori, visto che in poche settimane è in parte andata via.

Un paio di passaggi di pennello o attrezzo similare per riverniciare il binario sarebbero decisamente opportuni.

(ste.man.)