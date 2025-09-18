Campobasso/Rotatoria via delle Frasche: percorsi rivisti per migliorare il traffico

A seguito dei lavori relativi alla rotatoria in via delle Frasche, la viabilità cittadina ha subito alcune modifiche. Ora è consentito il transito verso via delle Frasche anche a chi proviene da via Vico e dal Terminal Bus.



Inoltre, gli automobilisti provenienti da via San Giovanni dei Gelsi (lato cimitero cittadino) che intendono imboccare via delle Frasche dovranno accedere alla rotatoria e seguire le indicazioni presenti. Questa modifica è stata introdotta al fine di evitare congestioni di traffico in entrata e in uscita da via delle Frasche, migliorando così la fluidità della circolazione.