Campobasso/ Rissa in pieno centro, agente ‘placcato’ da un ragazzo, poi portato in Questura

E’ un fatto di cronaca grave, quello verificatosi ieri sera in pieno centro a Campobasso. Si tratterebbe di una rissa, che vedrebbe protagonisti gruppi di giovani, compresi minorenni. Un’ aggressione in Via Cavour degenerata in calci e pugni.

Sul posto sono giunte due Volanti della Polizia di Stato e un poliziotto sarebbe addirittura stato ‘placcato’ da un ragazzo, per impedirgli di raggiungere uno dei protagonisti della rissa. L’agente avrebbe subito lievi ferite, curate successivamente al Pronto Soccorso del Cardarelli.

Il ragazzo sarebbe stato fermato e accompagnato in Questura; avvisati del fatto i genitori, sarebbe stato interrogato in loro presenza.

Foto di repertorio