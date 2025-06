Campobasso/Rischio crollo, ulteriori modifiche alla viabilità in via Cannavina

Si comunica alla cittadinanza di Campobasso che, a seguito di lavori urgenti e della valutazione tecnica sul rischio di crollo, *sono state apportate ulteriori modifiche alla viabilità* per garantire la sicurezza pubblica.

*Nuove disposizioni:*

– _Divieto di transito e sosta_ in Via Cannavina

– _Inversione del senso di marcia_ in Via Sant’Antonio Abate (tratto Via Marconi – Largo San Leonardo)

– *Nuova direttrice:* _Via Marconi → Via Sant’Antonio Abate → Largo San Leonardo → Via Ziccardi_

– _Obbligo di svolta a sinistra e a destra_ in Via Marconi (intersezione Via Firenze)

– Veicoli diretti al Centro Storico: _svolta a sinistra_ in Via Sant’Antonio Abate

– Veicoli diretti in Via Orefici: _svolta a destra_ in Via Marconi

– _Divieto di accesso_ in Via Sant’Antonio Abate (intersezione Largo San Leonardo)

– _Divieto di transito_ in Via Santa Maria della Croce, eccetto mezzi di soccorso diretti in Piazza dell’Olmo