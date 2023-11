Campobasso/ Raccolta differenziata, tra degrado e maleducazione

L’argomento è certamente attuale ed ogni volta pone interrogativi sul degrado morale della città.

Il bidone oggetto della contesa (foto SM)

La raccolta differenziata a Campobasso sembra scatenare nella gente gli istinti peggiori e irrispettosi di tutto e tutti: bidoni lasciati per settimane nei mastelli, buste di plastica contenenti ogni tipo di schifezze buttate per terra e via discorrendo.

A dar manforte alla nostra tesi un fatto riscontrato ieri mattina in via Duca degli Abruzzi.

E’ successo che su un bidone condominiale sia stato apposto, non si sa da chi, un esplicito cartello di protesta, anzi più che esplicito; dalla lettura pare che l’anonimo scrivente sia un conoscente del trasgressore e che quest’ultimo abbia l’abitudine di gettare nel bidone ogni genere di rifiuti.

Alleghiamo la foto con la descrizione, piuttosto diretta, del fatto.

(s.m.)