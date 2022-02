Campobasso/ Proseguono i lavori di manutenzione sulle strade del centro

Mentre si parla di grandi opere, a partire dalla ristrutturazione e recupero del mercato coperto di Via Monforte, proseguono a Campobasso ‘piccoli’ la vori di decoro e pubblica utilità.

Dopo i marciapiedi di Corso Bucci, che, passate le polemiche sui ritardi, potranno avere, speriamo a breve, completamento, è la volta del selciato del Corso principale.

In questo caso si tratta di riempire le fughe tra i vari blocchi di pavimentazione, non solo per un fatto estetico ma anche per motivi di sicurezza. La città, intanto, si fa bella