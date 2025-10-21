Campobasso/Prosegue il progetto di inclusione socio-lavorativa per persone con disabilità

La Giunta comunale di Campobasso, nell’ultima riunione, su proposta dell’assessore alle Politiche sanitarie e alla Diversabilità, Angelo Marcheggiani, ha approvato la prosecuzione dei tirocini di inclusione sociale e lavorativa destinati a dieci persone con disabilità.

Il progetto, avviato nel 2022 grazie alla coprogettazione tra l’ATS di Campobasso e la Cooperativa Sociale Sirio, è stato validato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’attuale Amministrazione ha scelto di dare continuità a questo percorso, confermando l’impegno verso l’inclusione attiva e il rafforzamento delle competenze dei beneficiari.



«Il sostegno ai soggetti con fragilità, il rispetto dei loro diritti e la loro piena inclusione – ha dichiarato l’assessore Marcheggiani – sono obiettivi prioritari anche dell’Amministrazione Forte. L’inserimento sociale e lavorativo dei beneficiari ha lo scopo di sostenere la loro autonomia e la loro partecipazione alla vita di tutti i giorni, per realizzare quella ‘presa in carico globale e personalizzata’ a beneficio della persona con disabilità e della sua famiglia.»



Il provvedimento approvato dalla Giunta garantisce la continuità delle attività lavorative già in corso, con l’obiettivo di consolidare le potenzialità e le competenze acquisite dai partecipanti, promuovendo un modello di inclusione che valorizza la dignità e il contributo di ogni cittadino.