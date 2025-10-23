Campobasso/Prorogata scadenza contributi per trasporto scolastico di alunni disabili

È stata prorogata al 10 novembre 2025 la scadenza dell’avviso pubblico per l’erogazione di contributi una tantum in favore dei nuclei familiari residenti nel comune di Campobasso, finalizzati al potenziamento del trasporto scolastico per gli alunni con disabilità

frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2025/2026.

Tra i requisiti di accesso al beneficio si evidenziano: il possesso della certificazione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992,

art. 3, comma 3 oppure comma 1;

la non fruizione del servizio di trasporto scolastico collettivo erogato direttamente dal Comune di Campobasso o tramite Enti del Terzo Settore.



L’istanza, redatta mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, deve essere presentata da entrambi i genitori, dal tutore del minore o dal legale rappresentante, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto “Modello A”. La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Campobasso – U.O. Settore Servizi Sociali – entro e non oltre il 10 novembre 2025.



Le modalità di presentazione sono le seguenti:

invio tramite PEC all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it, indicando nell’oggetto: “Domanda per l’erogazione contributo una tantum finalizzato al sostegno del trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti la scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado”;

consegna a mano presso lo Sportello Unico Servizi alla Persona, sito in via Cavour n. 5 – Campobasso, negli orari di apertura al pubblico.



In caso di partecipazione di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, è necessario presentare una richiesta distinta per ciascun minore. Per assistenza nella compilazione della domanda e per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri telefonici 0874-405576, 0874-405553 e 0874- 405598.

Il modello di domanda è scaricabile dal sito del Comune al seguente link:

https://www.comune.campobasso.it/campobasso2/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=85690