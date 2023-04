Campobasso pronta a festeggiare il suo Santo Patrono domenica 23 aprile

Domenica 23 aprile, la città di Campobasso tornerà a festeggiare il suo patrono San Giorgio con le consuete celebrazioni religiose e civili programmate in suo onore.

Dopo la Messa Solenne alle ore 17.00 nella chiesa di San Giorgio, presieduta dall’Arcivescovo Metropolita S.E. Mons. Giancarlo Bregantini, alla presenza delle autorità civili e militari, vi sarà la processione per le vie principali della città, con sosta prevista sotto Palazzo San Giorgio per la benedizione del Vescovo.

Questo il percorso previsto per la processione: chiesa S. Giorgio – salita S. Bartolomeo – V. Chiarizia – Largo S. Leonardo – V. Cannavina – V. Ferrari – V. Mazzini (Banca d’Italia) – p.za F. D’Ovidio – p.za Vitt. Emanuele – v.le Elena – v. Scatolone – c.so Vitt. Emanuele (sosta al Palazzo Municipale per il saluto del Sindaco dal balcone di Palazzo) – continuazione per p.za G. Pepe – v. Cannavina – sosta su Largo S. Leonardo per la benedizione al centro storico – v. M. Ziccardi – sal. S. Paolo – rientro nella chiesa di S. Giorgio.

Intanto, già da oggi Palazzo San Giorgio è imbandierato come d’usanza con drappi e vessilli d’onore delle Confraternite dei Crociati e Trinitari. L’imbandieramento rientra nelle iniziative del programma dei festeggiamenti ed è realizzato dall’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane.

Quest’anno, dal 21 al 23 aprile, contemporaneamente ai festeggiamenti per San Giorgio, l’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso ha organizzato, presso l’ex Onmi, la seconda edizione di “Lettere Binarie”, la mostra mercato dell’editoria molisana, facendo così volutamente coincidere la manifestazione con la giornata del libro e del diritto d’autore, indetta dall’Unione Europea, che ricade proprio nel giorno del 23 aprile e di San Giorgio.