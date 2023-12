Campobasso/Proclamato il lutto cittadino per il funerale del piccolo Alessandro

Proclamato il lutto cittadino in occasione della celebrazione dei funerali del piccolo Alessandro, il bambino deceduto nell’incendio della casa familiare nella notte tra il 17 e 18 dicembre. È stata pubblicata infatti l’ordinanza a firma della Sindaca Paola Felice con la quale viene ufficializzato quanto già preannunciato dal primo cittadino nelle ore successive alla tragedia. “Siamo certi di aver interpretato in pieno il sentimento di vicinanza che tutta la nostra comunità vuole far sentire alla famiglia, così duramente colpita da questo evento – le parole di Paola Felice – Siamo tutti scossi da quanto accaduto, la proclamazione del lutto cittadino ci è sembrato il modo più consono per stringerci idealmente tutti insieme attorno alle persone coinvolte.”

I funerali sono stati fissati per sabato 23 dicembre alle 10.30, presso la Chiesa di San Giovanni Battista a Campobasso.

L’ordinanza dispone la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con le esequie della giovane vittima e invita “le scuole, i cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive, le associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino con un minuto di raccoglimento e rispetto durante la celebrazione dei funerali”