Campobasso/Processione del Venerdì Santo (Video)

Il corteo si muove dalla chiesa di Santa Maria della Croce , si snoda nel centro storico e, successivamente, nella parte moderna della città soffermandosi davanti ai luoghi ove la sofferenza è maggiormente presente, come il carcere di via Cavour. Poi fa ritorno nella chiesa da dove è partito. La scelta dell’orario pomeridiano non è casuale volendo ricordare il momento in cui avvenne la Passione di Gesù Cristo. VIDEO

La Processione del Venerdì Santo a Campobasso è anche il Coro: centinaia di cantori diretti dal maestro Antonio Colasurdo, che intonano il “Teco Vorrei”, composizione del maestro campobassano Michele De Nigris su versi di Pietro Metastasio.

Quest’anno la processione ha visto la presenza del neo arcivescovo mons. Biagio Colaianni.