Campobasso/ Primo giro di prova per i nuovi autobus elettrici

Abbiamo detto delle novità, ma anche dei problemi connessi alla mobilità cittadina a Campobasso. In un capoluogo di regione che, seppur non di grandi dimensioni, è interessato comunque da un flusso di pendolarismo notevole, tutto quello che va ad impattare con il traffico ha un rilievo importante.

Le questioni sono tante e tutte di diversa portata collettiva: dal ‘caso’ delle piste ciclabili alla rotonda di Via delle Frasche, dai disagi per l’irregolare passaggio degli autobus in alcune zone periferiche, fino alla gara per l’affidamento del nuovo servizio del trasporto cittadino e alla disponibilità di sei autobus elettrici a vantaggio del servizio.

A proposito di quest’ultimo, in attesa di sapere l’esito della gara e soprattutto quali e quante modifiche eventualmente comporterà nell’erogazione delle corse, segnaliamo che è stato attivato, per un solo autobus elettrico in città, un primo un giro di prova, come testimoniato dalla foto nell’articolo.

Ne ignoriamo l’esito, ma almeno ‘a vista’ il nuovo automezzo sembrerebbe essere ampio e confortevole. Aspettiamo di sapere le impressioni degli utenti.

(s.m.)