Campobasso: Prima Tappa autunnale 2025 di 𝘾𝙝𝙤𝙘𝙤 𝙄𝙩𝙖𝙡𝙞𝙖 𝙞𝙣 𝙩𝙤𝙪𝙧

Pronti per la Prima Tappa autunnale 2025 di 𝘾𝙝𝙤𝙘𝙤 𝙄𝙩𝙖𝙡𝙞𝙖 𝙞𝙣 𝙩𝙤𝙪𝙧 𝙁𝙞𝙚𝙧𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝘾𝙞𝙤𝙘𝙘𝙤𝙡𝙖𝙩𝙤 𝘼𝙧𝙩𝙞𝙜𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙚 & 𝘿𝙤𝙡𝙘𝙚𝙯𝙯𝙚 𝘿’𝙄𝙩𝙖𝙡𝙞𝙖
Vi aspettiamo nella bella 𝘾𝙞𝙩𝙩𝙖̀ 𝙙𝙞 𝘾𝙖𝙢𝙥𝙤𝙗𝙖𝙨𝙨𝙤 sull’elegante 𝘾𝙤𝙧𝙨𝙤 𝙑𝙞𝙩𝙩𝙤𝙧𝙞𝙤 𝙀𝙢𝙖𝙣𝙪𝙚𝙡𝙚 dal 2 al 5 ottobre ore 10-24:
𝙁𝙖𝙗𝙗𝙧𝙞𝙘𝙖 𝘾𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡𝙚 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝘾𝙞𝙤𝙘𝙘𝙤𝙡𝙖𝙩𝙤 𝘼𝙧𝙩𝙞𝙜𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙚 con I Maestri del Cioccolato Perugini che illustreranno tutte le fasi della filiera del Cacao, le origini, la creazione della tavoletta al Cioccolato
𝙉𝙤𝙣𝙣𝙞 𝙚 𝙉𝙞𝙥𝙤𝙩𝙞𝙣𝙞:𝙪𝙣 𝙢𝙤𝙣𝙙𝙤 𝙙𝙞 𝘾𝙞𝙤𝙘𝙘𝙤𝙡𝙖𝙩𝙤: un percorso del Cioccolato Artigianale dedicato alle famiglie
𝙇𝙖 𝙎𝙖𝙣𝙖 𝙈𝙚𝙧𝙚𝙣𝙙𝙖 con il Pane Tradizionale locale e Spalmabile Nocciola di Giffoni IGP.
Acquistando una Spalmabile Nocciola di Giffoni IGP donerai un contributo ad un’Associazione di volontario locale
Tanto buon 𝘾𝙞𝙤𝙘𝙘𝙤𝙡𝙖𝙩𝙤 𝘼𝙧𝙩𝙞𝙜𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙚, caratteristici e buonissimi dolci della tradizione italiana, torroni di tradizione artigianale siciliana, croccante di Nocciola , cremini, cioccolattini, spalmabili nocciola di Giffoni IGP