“Campobasso previene”: quattro giornate dedicate alla prevenzione sanitaria in Piazza Municipio

Prendersi cura della comunità significa non lasciare indietro nessuno. Questo principio guida l’amministrazione comunale, che pone la prevenzione al centro delle proprie politiche per garantire ai cittadini maggiori possibilità di vivere a lungo e in salute.

In questo contesto nascono le Giornate della Prevenzione, promosse dall’assessorato comunale alle Politiche sanitarie, attraverso la Consulta dei servizi socio-sanitari, in collaborazione con le associazioni del territorio e in partenariato con la Regione Molise e l’Asrem. L’evento si svolgerà da oggi giovedì 12 a domenica 15 giugno 2025 in Piazza Municipio, con seminari informativi, screening gratuiti e stand dedicati alla salute.

Inserita nel cartellone dei festeggiamenti per il Corpus Domini 2025, l’iniziativa sottolinea la capacità dell’amministrazione di coniugare momenti di svago con l’impegno sociale.

“Si parla spesso di integrazione socio-sanitaria tra Regione, Asrem ed enti territoriali – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sanitarie e alla

Diversabilità, Angelo Marcheggiani -. In questo caso si è fatto un lavoro di squadra per mettere in campo le migliori energie, fornendo un servizio utile soprattutto ai residenti del capoluogo di regione.”

Nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio, si è svolta la presentazione ufficiale dell’evento con la presenza di enti e associazioni

coinvolti nell’iniziativa.

“Da soli si va veloci, insieme si va lontani”, ha affermato la sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, sottolineando l’importanza della sinergia tra i diversi partner per la buona riuscita del progetto.

Uno dei temi centrali sarà la prevenzione oncologica, considerata una delle strategie più efficaci per contrastare l’insorgenza dei tumori. Studi dimostrano che circa il 40% dei casi potrebbe essere evitato con comportamenti corretti, come una dieta equilibrata, attività fisica regolare e riduzione dell’esposizione a sostanze nocive. Durante l’evento si approfondiranno temi legati alla diagnosi precoce e all’impatto ambientale sulla salute, con screening gratuiti per mammella, cervice uterina e colon-retto.

“Campobasso previene” è un’iniziativa sperimentale, inserita all’interno delle celebrazioni del Corpus Domini. Ribadisce che la sanità è un tema trasversale, che riguarda la vita di tutti e merita attenzione e investimenti continui. L’amministrazione comunale intende trasformare questo evento in un appuntamento annuale, consolidando l’impegno per la prevenzione e la salute dei cittadini.