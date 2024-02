Campobasso/Presentati i 6 nuovi autobus a trazione completamente elettrica

L’Amministrazione comunale di Campobasso, nel corso di una conferenza stampa, in Piazza 1° maggio, ha presentato i 6 nuovi autobus a trazione completamente elettrica, acquistati dal Comune nell’ambito dei finanziamenti PNRR per il “Rinnovo flotte bus e treni verdi” per un importo di circa 4 milioni di euro.

Alla conferenza stampa, in occasione della 20esima edizione di M’illumino di meno, erano presenti l’assessore all’Ambiente e Mobilità Simone Cretella, il presidente della Commissione

Mobilità Valter Andreola per l’Amministrazione e i tecnici comunali Daniele Marchesani e Cristiana Ciarlante.

“Campobasso è la prima città del centro sud Italia ad aver portato a termine tutte le complesse procedure di gara ed avere, quindi, gli autobus già assegnati; – ha esordito l’assessore Simone Cretella – un risultato frutto dell’eccellente lavoro svolto dall’assessorato all’Ambiente di concerto con Settore Mobilità dell’Ente. I nuovi mezzi, di ultimissima generazione, terminate le procedure burocratiche di immatricolazione, la necessaria formazione per il personale conducente e l’allestimento delle infrastrutture per la ricarica, entreranno presto in servizio per dare un deciso rinnovamento al parco bus cittadino, oramai vetusto ed a fine vita”.

Soddisfazione per l’importante risultato raggiunto è stata espressa anche dal consigliere Valter Andreola: “Dopo tanti anni siamo andati a ringiovanire la flotta dei mezzi a disposizione per il trasporto pubblico locale e la soddisfazione è ancora maggiore perché possiamo vantare il primato, tra le realtà del centro sud, di avere già gli autobus a disposizione. Segno che l’Amministrazione ha lavorato bene, affianco dei cittadini”.

L’acquisto dei bus elettrici costituisce, infatti, la prima tappa di un percorso più ampio. “Un processo che si affianca alle politiche avviate in città per il sostegno alla mobilità sostenibile, nonché alle procedure in corso per il rinnovo della gestione del trasporto pubblico urbano, che a

breve vedrà finalmente la completa rigenerazione e l’efficientamento di un servizio pubblico strategico in evidente sofferenza, fermo da oltre 25 anni di proroghe contrattuali ed inefficienze amministrative” – conclude Cretella.

“Nelle more del bando in arrivo per il trasposto pubblico locale, i nuovi bus rappresentano una risposta concreta ed immediata ai disservizi lamentati a ragione dai cittadini negli ultimi mesi a causa di un parco mezzi ormai vetusto – precisa il vice Sindaco reggente Paola Felice. Con

essi andiamo a migliorare efficienza, sicurezza e qualità del servizio offerto ai nostri cittadini, oltre a garantire una maggiore sostenibilità ambientale, da sempre elementi centrali delle politiche di questa Amministrazione”.