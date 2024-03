Campobasso/ Piantate in Piazza Musenga due magnolie stellate

Continua l’azione di potenziamento del verde urbano nel centro di Campobasso. Ultimi impianti due magnolie stellate, messe a dimora in Piazza Bernardino Musenga.

“Le piante- scrive sul suo profilo Facebbok l’assessore comunale, Simone Cretella – come promesso, sono state acquistate con i proventi delle offerte ottenute in cambio dei quadri recuperati presso l’isola ecologica ed esposti in occasione del mercatino dell’usato ‘Campobazar’.

La Magnolia stellata è un piccolo albero ornamentale, originario del Giappone, famoso per la sua spettacolare fioritura primaverile, con grandi fiori bianchi e profumati a forma di stella.

Una specie finora assente nel nostro patrimonio arboreo e che, pertanto, arricchirà la biodiversità, i colori ed i profumi di piazza Musenga e dell’intera città”.