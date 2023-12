Campobasso/ Piantanti nuovi alberi in Viale Principe di Piemonte, migliorata anche la collina Monforte

Tra i tanti interventi di riqualificazione urbana a Campobasso, alcuni dei quali (vedi piste ciclabili) con vari elementi di criticità e sicuramente migliorabili, ne segnaliamo due che sono sicuramente dignitosi e degni di menzione.

Foto Stefano Manocchio

E’ terminato l’intervento di riqualificazione di un ampio tratto di Viale Principe di Piemonte, quindi a ridosso dal centro, dove sono stati piantati nuovi alberi, ma anche eliminati alcuni malati e nuovamente sagomate le aiuole. L’intervento di piantumazione è stato spiegato in un post su Facebook, dall’assessore comunale Simone Cretella, che ha spiegato che sono 18 i nuovi alberi messi a dimora “di dimensioni più adatte al contesto, 9 ciliegi da fiore “Kanzan” alternati a 9 Prunus “Pissardi” a foglia rossa, per introdurre un’alternanza di colori, sia delle fioriture che delle chiome, lungo il viale”.

Intervento migliorativo, forse anche più importante, lungo il Viale della Rimembranza che porta verso il Castello Monforte. Anche in questo caso è l’assessore Cretlla, sempre sul profilo social, a spiegare l’intervento.

Nei decenni scorsi -scrive in premessa- molti dei Pini sono andati persi per varie ragioni, lasciando solo i monconi dei tronchi tagliati ed i cerchi di ferro senza più gli alberi, facendo perdere la continuità ai filari. Il Viale della Rimembranza necessita quindi, dopo tanti anni, di un corposo intervento di manutenzione, sia di ordine funzionale che estetico, finalizzato ad una generale riqualificazione. In risposta a queste necessità, il Comune di Campobasso, in collaborazione con la Sea Servizi e Ambiente, ha avviato in questi giorni un’operazione di manutenzione straordinaria del viale, finalizzata alla sua valorizzazione e messa in sicurezza; in tale ambito saranno adeguatamente potati i Pini per eliminarne le abbondanti parti secche e con esse il rischio di caduta dei rami.

Gli interventi su Viale della Rimembranza

Previsto, inoltre, il carotaggio delle ceppaie dei vecchi tronchi abbattuti negli anni e la messa a dimora di nuovi Pini per ripristinare la continuità dei filari, oggi in più punti interrotta. L’area sarà inoltre bonificata dalla vegetazione infestante e dai tanti rifiuti purtroppo presenti e nascosti tra rovi ed arbusti. Un intervento atteso da decenni– conclude l’assessore- che si aggiunge e si integra ai lavori già in corso per la riqualificazione ed il miglioramento della viabilità della Collina Monforte, che ridarà lustro e prestigio ad un luogo simbolo e tra quelli maggiormente identitari della nostra città”.

La collina Monforte era stata già fatta oggetto di interventi di riqualificazione; tra questi vogliamo evidenziare il bel marciapiede e la staccionata di legno a mo’ di ringhiera in un tratto che con il bel tempo viene frequentato molto dai campobassani per la storica passeggiata.

(s.m.)