Campobasso/Pericolo crollo stradale, chiusa Via Cannavina

Il Comune di Campobasso informa la cittadinanza di Campobasso che, a seguito della nota ufficiale della Società Grim Scarl – Gestione Risorse Idriche Molisane, sono stati avviati i lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria in Via Cannavina a partire da oggi, 9 giugno 2025.



Successivamente, un rapporto tecnico elaborato dalla società Idrosfera Ingegneria ha evidenziato un “reale ed imminente pericolo di crollo” della sede stradale di Via Cannavina. Di conseguenza, la Grim Scarl ha richiesto la chiusura totale al traffico veicolare per tutelare la sicurezza pubblica.



Pertanto, a partire dalle ore 11:00 di oggi 9 giugno 2025 e fino a termine lavori, verrà istituita la seguente segnaletica stradale:

Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in Via Cannavina.

Obbligo direzionale di svolta a sinistra in Via Marconi, all’intersezione con Via Sant’Antonio Abate.

Divieto di accesso in Via Sant’Antonio Abate, all’intersezione con Largo San Leonardo.

Divieto di transito in Via Santa Maria della Croce, con eccezione per i mezzi di soccorso diretti in Piazza dell’Olmo.