Campobasso/ Parco della Musica “Manente”, messi a dimora nuovi alberi

Campobasso potenzia la dotazione di verde pubblico; lo apprendiamo dall’assessore comunale al ramo, Simone Cretella, che ne dà notizia sul suo profilo Facebook. Nella nota si legge che procedono spediti i lavori di riqualificazione del verde presso il Parco della Musica “Manente”. Installati 30 nuovi alberi, oltre a numerosi arbusti tra via Carducci e via Ungaretti.

“L’intervento, che si inserisce nell’ambito dei lavori in corso per l’ampliamento ed il completamento del parco– scrive l’assessore – ha visto l’impianto di essenze autoctone come Tigli ed Aceri, alcuni Salici e Cedri per arricchire il parco con specie ornamentali, diversi Peri e Meli, in continuità con altri alberi frutta già presenti e piantati negli anni dai residenti del quartiere, per dare vita ad un piccolo frutteto urbano.

Inoltre, è stata creata una “green area meditativa” con un impianto circolare di ben 12 cipressi, così come previsto dall’originario progetto architettonico dell’area. Il Parco Manente– cocnclude Cretella – quando terminato, avrà l’importante funzione di ricucitura urbanistica di diverse importanti zone del quartiere Vazzieri (via Carducci, via Fusco, Via Fraticelli, via Ungaretti) e potrà offrire occasioni di immersione nella natura, svago, relax e socialità all’intera collettività”.