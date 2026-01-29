Campobasso: on line i nuovi orari delle corse degli autobus urbani, comprensivi delle singole fermate

Il Comune di Campobasso informa la cittadinanza che sono disponibili online, al link https://www.trotta.it/active/campobasso_tpl.aspx?m=1 i nuovi orari delle corse degli autobus urbani, comprensivi delle singole fermate.

Gli orari, suddivisi tra giorni feriali (dal lunedì al sabato) e giorni festivi, entreranno in vigore a partire dal 1° febbraio 2026. Si ricorda inoltre che, dal 1° al 14 febbraio 2026, tutte le corse saranno gratuitamente fruibili, offrendo così all’utenza un’importante opportunità per conoscere e utilizzare il servizio.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a privilegiare il trasporto pubblico urbano, una scelta comoda, sostenibile e utile a migliorare la mobilità e la qualità della vita in città.