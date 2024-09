Si comunicano per i prossimi giorni, come da nota Grim le chiusure di tutti i serbatoi, Cese Alto, Cese Basso, Monforte e Calvario, come di seguito indicato:

1) Dalle ore 23:00 del 30/09/24 alle ore 5:00 del 01/10/24;

2) Dalle ore 23:00 del 01/10/24 alle ore 5:00 del 02/10/24;

3) Dalle ore 23:00 del 02/10/24 alle ore 5:00 del 03/10/24;

4) Dalle ore 23:00 del 03/10/24 alle ore 5:00 del 04/10/24.