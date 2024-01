Campobasso/”Natale in Città 2023″, ultimi giorni di programmazione

Con le festività ormai quasi terminate, giunge a conclusione anche il programma di “Natale in Città 2023”, il cartellone di eventi realizzato dal Comune di Campobasso per il periodo festivo.

Ultimi giorni di programmazione, quindi, quelli del 5, 6 e 7 gennaio; venerdì 5 ultimo appuntamento con “Cosa ne SAI del Natale?”, a cura di ASSel: presso la casetta di Babbo Natale allestita in Piazza Vittorio Emanuele II, a partire dalle 18, in scena “Arriva la Befana”, spettacolo delle bolle e consegna dolciumi per i piccoli partecipanti del progetto SAI.

Sabato 6, il momento tanto atteso dai più piccoli: “Befana tra i bambini”; in Piazza Vittorio Emanuele II, alle ore 10.30, grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco, farà la sua comparsa la tradizionale figura dell’anziana signora a cavallo della scopa, dispensatrice di doni ai bambini. A seguire, alle ore 17.00, presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova, il concerto “Venite Adoremus” del Coro Polifonico “Samnium Concentus” e, alle ore 19.00, il Concerto di mandolini per la pace e la fratellanza tra i popoli del Circolo Musicale “Pietro Mascagni” di Ripalimosani, presso la Chiesa di San Pietro.

Ultimo appuntamento in cartellone, quello di domenica 7 gennaio al Circolo Sannitico, dove è programmata l’iniziativa “Inverno Ludico” a cura dell’Associazione “Gli Argonauti”, che accoglierà i partecipanti con giochi da tavolo e giochi di ruolo, dalle ore 16.00 alle ore 23.00.

Sarà inoltre possibile visitare, fino al 7 gennaio (10.30-12.30 e 16.30-19) presso il Museo dei Misteri, i presepi di Giovanni Teberino esposti nella mostra “800…da Francesco ai giorni nostri”, a cura dell’Associazione Misteri e Tradizioni, mentre fino al 6 gennaio (10-13 e 16.30-20), al Circolo Sannitico è presente la Mostra di presepi durata dai Presepisti Molisani.

Sempre aperta, infine, fino al 6 gennaio la pista di pattinaggio installata in Piazza Vittorio Emanuele II.