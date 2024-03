Campobasso/Musica, Rita D’Addona: “Al Conservatorio mi sento a casa”

Gli ingredienti per una serata importante c’erano tutti: una location prestigiosa (l’Aula Magna del Convitto Nazionale Mario Pagano), una cerimonia attesa (la conferenza stampa che annunciava la nomina del nuovo presidente del Conservatorio ‘Perosi’ di Campobasso), un uditorio numeroso ed attento e relatori importanti. Così, dopo gli auguri e gli interventi del maestro Vittorio Magrini, direttore del Conservatorio, del sen.Claudio Lotito, della dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Maria Chimisso, moderati dal giornalista e magistrato, Daniele Colucci, ha preso la parola la diretta interessata, Rita D’Addona, che non ha nascosto l’emozione per l’importante incarico ricevuto e si è spesa in una lunga lista di ringraziamenti, a partire dai familiari, con accento particolare ai figli; non è mancato un momento emozionante, nel ricordo del padre scomparso e dei suoi insegnamenti. La neo-presidente ha letto la benedizione apostolica di Papa Francesco, le congratulazioni del cardinale Parolin, Segretario di Stato Vaticano ed ha annunciato analoghi saluti da parte del neo-arcivescovo di Campobasso-Bojano, mons. Biagio Colaianni.

Rita D’Addona (foto Stefano Manocchio)

La sua vita è stata scandita dalla musica e a tal proposito ha ringraziato i ‘suoi’ coristi di Ancient Souls; ed alla musica che è tornata. “Adesso mi sento a casa”, ha detto con riferimento al nuovo incarico al Conservatorio. In sala c’era il suo mentore musicale, il maestro Messore; e nel ringraziarlo ha ripercorso tappe fondamentali della sua formazione. Non sono mancate note d’eccellenza come giusto sottofondo nella bella cornice del Mario Pagano, istituto scolastico brillantemente diretto da Rossella Gianfagna, anche lei giustamente nella lista dei ringraziamenti.

Dal passato al presente: focalizzati obiettivi, programmi, e proposte di nuovi investimenti, casomai attingendo dai fondi del PNNR, ma tra le iniziative ha detto che sarebbe bello anche ricordare il decennale della visita di Papa Francesco in Molise, proprio con un evento-concerto di musica sacra nell’area dell’ex-Romagnoli.

E’ stata una bella cerimonia, chiusa con il classico conviviale ed un buffet anche questo all’altezza della situazione.

(ste.man.)