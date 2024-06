Un incidente stradale si è verificato in via Piave a Campobasso nella mattinata di oggi. Una moto si è scontrata contro un suv, per cause da accertare. Ferito l’uomo alla guida della moto, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto Soccorso in codice giallo.

Sul posto anche la Polizia Locale, per i rilievi del caso e la regolazione del traffico.