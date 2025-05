Campobasso/Modifiche alla viabilità per la processione della Madonna del Monte

In occasione della tradizionale processione in onore della Madonna Incoronata del Monte, in programma sabato 31 maggio 2025, con partenza alle ore 18:00, il dirigente della Polizia Locale ha firmato l’ordinanza n.197 del 27/05/2025, che dispone il divieto di

transito e di sosta con rimozione in alcune strade cittadine per consentire l’allestimento dell’Infiorata e il passaggio del corteo religioso.



La processione attraverserà le seguenti strade: Piazzale Castello Monforte, Viale delle Rimembranze, Salita San Bartolomeo, Via Chiarizia, Largo San Leonardo, Via Sant’Antonio Abate, Via Marconi, Piazza Pepe, Corso Vittorio

Emanuele II, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Nobile, Via Cavour, Piazza Cuoco, Via Garibaldi, Via Mazzini, Piazza Battisti, Via Ferrari, Via Ziccardi, Viale del Castello, Salita San Paolo, Salita Santa Maria Maggiore. Eventuali veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi tramite carro attrezzi.



Per conoscere nel dettaglio le strade interessate e gli orari delle limitazioni, si invita a consultare l’ordinanza pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Campobasso al seguente indirizzo:

www.comune.campobasso.it/campobasso2/po/mostra_news.php?id=2115&area=H