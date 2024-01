Campobasso/ Mobilità urbana, a breve la gara per la concessione del servizio cittadino

La mobilità cittadina è argomento ‘caldo’ perché impatta sulle esigenze della popolazione, cioè l’utenza e sulle abitudini, lavorative e non; quindi ha un indubbio valore sociale.

Abbiamo riportato ieri il caso, segnalatoci sempre da alcuni cittadini, della fermata degli autobus urbani nel tratto tra la fine di Via Garibaldi e Contrada Macchie a Campobasso e messo in evidenza come un passaggio che pare sia non regolare dei mezzi pubblici crei disguidi e difficoltà ai residenti della zona, soprattutto adesso che, con le rigide temperature invernali, l’attesa lunga alla fermata è certamente disdicevole.

Dal Comune fanno sapere che l’Amministrazione comunale ha attivato il concorso pubblico per il nuovo affidamento del servizio trasporto pubblico. Questo fatto unitamente all’acquisto di bus elettrici, dovrebbe servire a migliorare il servizio, o almeno così sperano a Palazzo San Giorgio,. Aggiungono anche che si è provveduto a dare in uso un mezzo nuovo che era fermo in garage da tempo.

In sostanza passata la fase burocratica di assegnazione, i disservizi dovrebbero essere superati o almeno ridotti. Speriamo di poter dire in futuro che tra i problemi risolti ci sia stato anche quello della fermata di Contrada Macchie.

(s.m.)