Un alite tra immigrati si è verificata nel centro di accoglienza per migranti in via Gorizia a Campobasso.

Pare che due degli ospiti siano stati feriti con una arma da taglio. I due sono stati soccorsi e medicati sul posto.

Sono giunte un’ambulanza con un secondo mezzo del 118 a supporto, la Volante della Polizia di Stato, la Squadra Mobile e i Carabinieri.