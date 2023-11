Campobasso, l’importanza dell’educazione e del rispetto delle regole nella scuola dell’infanzia

La Scuola dell’Infanzia costituisce il primo segmento del percorso scolastico che concorrere all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese. Si indirizza alle bambine e ai bambini dai tre ai cinque anni di età compresi ed è la risposta adeguata ed esaustiva al loro diritto all’educazione, alla formazione della persona in crescita e alla cura, in coerenza con i principi, non solo giuridici, naturalmente, di pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica Italiana, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti a vario titolo emessi dall’Unione Europea, lo affermano le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 2012, tuttora vigenti e ai quali è necessario rifarsi per ogni naturale procedura.

Avere rispetto verso il prossimo è una delle norme principali non solo a scuola, ma nella vita in generale, a prescindere dal ruolo di chi si ha di fronte.

Alla base di una buona condotta scolastica vi è il rispetto di tutti, non solo degli insegnanti ma anche dei propri compagni e di tutto il personale scolastico. E’ proprio questo uno dei punti fondamentali dall’Istituto Scolastico Sant’Antonio Di Padova, una scuola cattolica aperta a tutti, che pertanto ha come finalità l’educazione del bambino secondo i valori umani e cristiani; è una istituzione educativa nella quale la centralità della persona costituisce criterio regolatore ed ispiratore della prassi educativa e, allo stesso tempo, si afferma quale elemento fondante di quell’umanesimo che implica la tutela e il rispetto dell’integrità del soggetto educante.

L’offerta formativa valorizza tutte le dimensioni strutturalmente connaturate nell’uomo, nella consapevolezza che l’intervento educativo debba promuovere la formazione di una personalità completa e equilibrata. Si tratta di una Scuola effettivamente pluralista che non si limita ad accogliere ” le diversità “, ma le considera una ricchezza per valorizzare e promuovere l’identità personale e culturale di ciascuno. Ben consapevole che la prima e principale responsabile dell’educazione dei figli è la famiglia, il presidente dell’Istituto Padre Lino Jacobucci, la dirigente Erika Cieri e tutto il corpo docenti, hanno inserito alla base della loro offerta formativa il rispetto delle regole e la trasmissione di sani valori di vita.

L’uguaglianza, l’imparzialità, la regolarità, l’accoglienza, l’integrazione e la solidarietà sono principi fondamentali che vigono nell’Istituto. La Scuola Cattolica è sinonimo di apertura alla realtà, centralità della persona, accoglie, educa ed orienta nel pieno rispetto dei valori cristiani

In questo senso la Scuola Sant’Antonio di Padova è uno tra i modelli educativi più incisivi. Non solo educazione e rispetto di regole, a scuola è importante far emergere anche la personalità dei propri alunni, per questo è fondamentale promuovere vari tipi di attività che portano allo sviluppo della dimensione comunitaria ed al rispetto del prossimo. I bambini devono essere educati alla meraviglia per il mondo, alla generosità, all’accoglienza e alla condivisione; crescono attraverso il processo di identificazione di sé e la progressiva conquista dell’autonomia. L’educazione e il rispetto delle regole si insegnano anche attraverso lo sport e questo è da sempre chiaro all’Istituto sant’Antonio Di Padova che dedica particolare attenzione all’attività motoria – oltre che alla Musica, allo studio delle lingue straniere, al teatro tra le altre – promuovendo attività quali Basket e Pallavolo in collaborazione con le principali società sportive del territorio. Un piano ricco e ben organizzato che consente all’alunno di “Imparare Giocando” .