Campobasso/ Le strade comunali delle contrade versano in totale stato di abbandono e degrado, ormai da anni

Un’interpellanza che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale di Palazzo San Giorgio, avente ad oggetto ‘Criticità e problematiche connesse al degrado delle contrade e delle zone periferiche della città di Campobasso’. A presentarla e discuterla, il capogruppo di Fratelli d’Italia nell’assise civica del capoluogo molisano, Mario Annuario.

“L’amministrazione comunale è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli spazi pubblici del territorio, avendo l’obbligo di garantire le migliori condizioni di vivibilità a chi risiede nelle contrade e nelle zone periferiche della città”, ricorda il consigliere comunale Mario Annuario.

“Le strade comunali delle contrade, però, versano in totale stato di abbandono e degrado, ormai da anni, con particolare riferimento alle zone geograficamente più lontane dal centro cittadino – ha sottolineato Annuario – Le condizioni sono disastrose e le lamentele dei residenti sono quotidiane, anche perché, in taluni casi, ci va di mezzo l’incolumità degli automobilisti”.

“Sono molteplici le segnalazioni che mi sono giunte su questo annoso problema della città di Campobasso sia per quel che concerne la viabilità sia per la pulizia e la cura del verde pubblico”, ha concluso Mario Annuario, il quale nell’interpellanza chiede all’amministrazione comunale “le modalità e i tempi di interventi che si intende mettere in campo per sopperire all’emergenza, che mette a rischio la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, minando il decoro urbano”.