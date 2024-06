Campobasso/Le preferenze di tutti i candidati alle comunali ( in attesa di ufficialità)

Dopo il ricontrollo e fine scrutinio della sezione n.9, quella mancante, questi i voti dei singoli candidati alle comunali di Campobasso ( anche se l’ufficialità arriverà nella giornata di domani), relativi alle 12 liste, 6 per il candidato sindaco di centrodestra Aldo De Benedittis, 3 per la candidata del centrosinistra Marialuisa Forte e 3 per il candidato sindaco del Cantiere civico Pino Ruta.

Per quanto riguarda i candidati saranno proclamati dopo il ballottaggio del 23 e 24 Giugno.

LISTA N. 1 – FRATELLI D’ITALIA N. COGNOME E NOME VOTI 1 ANNUARIO Mario 561 2 ANGARANO Carmela 37 3 ASTORE Eugenio 136 4 BIONDI Luigi 2 5 BOCCARDO Antonio 2 6 BRIENZA Sara 20 7 CAVONE Alessandro 56 8 CICCHELLI Liliana 84 9 CIOLFI Maria detta “Mariolina” 139 10 CONSIGLIO Antonio 10 11 CREOPOLO Manuel 6 12 D’AMICO Dafne 17 13 D’ANDOLA Giovanni 0 14 DI CARLO Elisa 13 15 DI CLAUDIO Stefania 391 16 DI FRANCO Luca 1 17 DI VITO Daniela 16 18 FERRANTE Nicla 13 19 GAROFALO Rosaria 0 20 GIACCI Stefania 24 21 LANCIA Marisa 110 22 LAVIGNA Ivan 84 23 LUDOVICO Francesco 136 24 LUISI Assunta 117 25 MONTELLA Andrea 165 26 OCCHIONERO Maria Antonietta 3 27 PETRONE Sonia 13 28 PILONE Francesco 344 29 SALOTTO Giuseppe 163 30 VARRA Giovanni 650 31 VASCIARELLI Maria Aurora Mara 1 32 VITALE Maria Cristina 13 TOTALE 3327

LISTA N. 2 – POPOLARI PER L’ITALIA N. COGNOME E NOME VOTI 1 ACCINNI Vito Mattia 5 2 ANGELI Alessandro Antonio 17 3 BOZZA Giuseppina detta “Pina” 303 4 CIOCCA Luigi 3 5 COLADANGELO Antonio 39 6 COLAGIOVANNI Salvatore 626 7 COPPOLA Francesca 23 8 COROMANO Silvano 170 9 DEL BALSO Fabio 2 10 DI BARTOLOMEO Michele 226 11 DI SISTO Nicola 106 12 di TORO Sandro 32 13 FIORUCCI Francesco 24 14 FORNARO Debora 28 15 GIANNACCARO Carola 16 16 IANNETTA Christian 35 17 IARROBINO Alfredo 18 18 MANCINI Giuseppina detta “Pina” 27 19 MADONNA Antonio 345 20 MONACO valentina 12 21 NIRO Gennaro 242 22 PALLADINO Luca 80 23 PASCALE Alessandro 469 24 PASSARELLI Giuseppina 154 25 PEDICI Alessia 13 26 PETTI Raffaella 218 27 PILONE Angela 25 28 RAMACCIATO Anna Rosa 293 29 SPIRITO Pasquale 24 30 TERZANO Pasquale 81 31 TESTA Angela 167 32 TOMARO Andrea 32 TOTALE 3855

LISTA N. 3 – LEGA N. COGNOME E NOME VOTI 1 TRAMONTANO Alberto 441 2 DE LUCIA SABUSCO Sandra 565 3 VERRUSIO Enrica 187 4 ANOUNE Bouchra 0 5 BARCA Simona 7 6 COLARUSSO Angelo 8 7 DE GREGORIO Carmelina 1 8 DE LUCA Luigi 4 9 DI DOMENICO Angela 38 10 DI BIASE Erika Pia 12 11 FIORILLI Giovanna Tiziana 20 12 FICCA Andrea 15 13 FRARACCIO Maria Assunta 11 14 FRATIANNI Angela 2 15 FORMICHELLI Paolo 67 16 GALLO Vincenzo 0 17 IACONIANNI Donatella 13 18 INTREVADO Emola 15 19 LA FRATTA Nicolino 96 20 MASTRONARDI Ivan 122 21 MASTRANGELO Giovanni 44 22 NICODEMO Angelica 11 23 NOTARTOMASO Giuseppe detto “Peppe” 391 24 PERROTTI Gennaro 6 25 PETTI Giuseppe 12 26 PINTO Tiziana 7 27 RAUSO Daniela 33 28 RITOTA Francesca 13 29 ROSSODIVITA Ivan 63 30 SELLINI Silvana 1 31 TAVANIELLO Marco 0 32 ONZA Maria ROSARIA 9 TOTALE 2214

LISTA N. 4 – UNIONE DI CENTRO N. COGNOME E NOME VOTI 1 ALFONSO Alessandro 100 2 BALOZZI Giuseppe 38 3 BARBIERO Francesca 39 4 BERTONE Nadia 1 5 CASERTANO Sylvie Marie Jeanne 3 6 CERIO Michela 6 7 COLITTI Michele 206 8 DE BELLONIA Angelo 22 9 DI BIASE Miriana 81 10 DI GIORGIO Giovanni 304 11 DI TORO Luca 31 12 FERRANTE Carla Stefania 26 13 FERRO Valentina 28 14 KHALAF Sarah detta “Sara” 83 15 IACAMPO Antonio 18 16 LATESSA Atnonio detto “Tony” 11 17 MANCINI Carmine 39 18 MANNARELLI Ettore 1 19 MATTOZZI pasquale 1 20 MICARELLI Claudio 6 21 MORRONE Fabio 1 22 PASSARO Antonella 17 23 PETRELLA Vincenzo 0 24 PETTI Luigi 3 25 PICIOCCO Sonia 34 26 PIRCIO Maria Incoronata detta “Tella” 22 27 RIGOLETTI Celestino 24 28 TAMBURRO francesco 11 29 TEDESCO Loredana 14 30 TRIVISONNO Francesca 19 31 ZULLO Claudio 5 32 – TOTALE 1194

LISTA N. 5 – NOI MODERATI N. COGNOME E NOME VOTI 1 ABIUSO Caterina 44 2 ADAMO Cristian 75 3 ANGIOLILLI Ilaria 9 4 CAPPARELLI Emilia 114 5 COLANGELO Domenico Pio 10 6 CRISTOFARO Antonio 5 7 CRISTOFARO Emanuela 48 8 D’ALESSANDRO Michele 233 9 DE LUCA Giorgio 1 10 DEL CIOPPO Tiziana 1 11 DEMICHELE Stefania 65 12 DI CILLO Stefano 97 13 DI PLACIDO Domenico 59 14 ELISEO Fabrizio 9 15 EMANUELE Francesco Pio 130 16 IANIRI Rossana 2 17 LAGATTA Emanuele 6 18 LAMENTA Carlo 0 19 LOMBARDI Antonio 27 20 LOMBARDI Stefania 17 21 MONTANARO Pietro 374 22 MARONCELLI Gianluca 583 23 PAVENTI Maria 4 24 PERRELLA Anna 23 25 PERSICHILLO Umberto 2 26 PRENCIPE Emanuela 188 27 PUNZO Cristiana 14 28 REALE Andrea 0 29 REALE Marilina 2 30 SANGINARIO Francesco 408 31 TIMPERIO Lidia 1 32 ZULLO Michele 25 TOTALE 2576

LISTA N. 6 – FORZA ITALIA N. COGNOME E NOME VOTI 1 ESPOSITO Domenico detto “Mimmo” 415 2 ALBINIANO Luigi 90 3 CAPPARELLI Rosario 3 4 CEFARATTI Nicola 607 5 CIMINO Giuseppe 235 6 CORALBO Ilaria 59 7 CORSI Stefano 11 8 COSCO Nicola 12 9 CURATOLO Laura 12 10 D’AMICO Mariacarmela 129 11 DE GREGORIO Massimo 3 12 DI GREGORIO Roberta 89 13 DI SISTO Federico 3 14 FIERAMOSCA Maria 10 15 GIANFAGNA Giuseppe 292 16 GIANNACCARO Natalina 52 17 GUALTIERI Filomena detta “Mena” 23 18 GUIDA Daniela 65 19 IACOI Eugenia 33 20 IANNOTTI Orlando 47 21 IAPALUCCI Michele 10 22 IASENZA Antonella 102 23 MARONCELLI Annalisa detta “Anna” 74 24 MASTRANGELO Davide 2 25 MERENDINO Rossella 2 26 MURAGLIA Anna 0 27 TABURELLO Marcella 93 28 TARASCO laura 5 29 TARTAGLIA Francesca 42 30 TRIVISONNO Maria Teresa 10 31 VENDITTI Antonio 12 32 ZARA Angelo Maria 0 TOTALE 2542

LISTA N. 7 – UNICA TERRA MOLISE N. COGNOME E NOME VOTI 1 ANGELILLO Antonio 0 2 BONACCIO Pasquale 42 3 CALVANESE Giancarlo 18 4 CHIOCCHIO Giacomo 13 5 COLACCI Annamaria 70 6 CORNACCHIONE Giovannino 123 7 DE DONA Carmine 2 8 DI CRISCIO Pierluigi 14 9 DI DONATO Adelindo 13 10 DI LALLA Salvatore 0 11 FATICA Celestino 2 12 GALLO Annachiara 9 13 GARZIA Greta 20 14 GIANCOLA Pasquale 64 15 GRANDE Maria Pia 8 16 LOMBARDI Rudy 33 17 LUCIANO Addolorata 33 18 MIGNOGNA Salvatore 0 19 MINIELLO Elio 0 20 REATO Giorgia 1 21 SPALLONE Donatella 0 TOTALE 465

LISTA N. 8 – CONFEDERAZIONE CIVICA N. COGNOME E NOME VOTI 1 BELFONTE Tomas 1 2 BONACCIO Dalila 3 3 BOSCO Leonardo 54 4 CAPPABIANCA Giuseppe 15 5 CARANO Giuliana 13 6 D’ADDARIO Domenico 41 7 DI BIANCO Maria Luisa 132 8 DI CORPO Incoronata 2 9 DI GIOIA Fabio 7 10 DI IORIO Luigi 15 11 FAGLIARONE Nicola 17 12 FIERRO Luana 24 13 FILIPPI Antonello 4 14 GUERRERA Maria Carmela 2 15 IANNANTUONO Francesco 24 16 LOMBARDI Stefano 171 17 LOUZI Younes 10 18 LUCIANO Maria Incoronata 28 19 MARCHITELLI Antonio 27 20 NIRO Carmela 47 21 PASCALE Donato 18 22 PIETRANGELO Giampiero 7 23 SANTULLO Martina 23 24 SPALLONE Stefano 71 25 SPINELLI Franco 26 TOTALE 782

LISTA N. 9 – COSTRUIRE DEMOCRAZIA N. COGNOME E NOME VOTI 1 ACOSTA MARINELLO Juan Agustin detto “Juan” 0 2 BIANCHI Giuseppe 24 3 BITONTI Cesare 143 4 BONACCIO Michele 1 5 BRIENZA Lorenza 88 6 CARROCCIA Rita 50 7 COLUCCI Pietro 158 8 CORRERA Maurizio 61 9 DE IASIO Vincenzo 244 10 DI CAMILLO Elisa 7 11 DI CAMILLO Francesca 20 12 DI CARLO Annalisa 59 13 DI IORIO Roberto 81 14 DI VICO Paola 105 15 FRARACCI Adele 445 16 IAFIGLIOLA Sabino 462 17 LIMONCELLI Giuseppe 5 18 LITTERIO Giovanna 73 19 MANERA Marisa 50 20 MARCHEGGIANI Angelo 549 21 PALAZZO Antonello 64 22 PIZZI Viviana 17 23 PROCINO Flavio 51 24 SELLITTO Andrea 55 25 TARASCO Carmine detto “Nuccio” 9 26 TARTARINO Fernando 45 27 TRIVISONNO Antonella 158 TOTALE 3024

LISTA N. 10 – MOVIMENTO 5 STELLE N. COGNOME E NOME VOTI 1 AMOROSA Giuseppe 103 2 ANDREOLA Valter 123 3 BARATTA Anna 95 4 CARANO Alessandro 29 5 CARRELLI Erika 72 6 CIARAMELLA Laura 26 7 COCCAGNO Rosanna 87 8 CRETELLA Simone 356 9 D’ALESSANDRO Evelina 80 10 D’AMBROSIO Mario 9 11 DI BONA Adriano 8 12 DI IORIO Francesco 87 13 DI IORIO Giuseppina detta “Pina” 60 14 DE SILVIO Emiliana 8 15 FUSCHI Serenella detta “Fu” 13 16 GIANFELICE Sonia 60 17 GIANNANTONIO Nicolino detto “Nicola” 30 18 GIANNONE Giancarlo 15 19 LA MARCA Maria Rosaria 13 20 MATTEO Claudio 36 21 MUROLO Salvatore 47 22 NIRO Bruno 62 23 PANICHELLA Giuseppina 254 24 PAOLONE Claudio 67 25 PASSARELLI Vincente Fernando 5 26 PETRECCA Anna 60 27 PICONE Antonella 59 28 PRAITANO Luca 351 29 RUSSO Domenico 1 30 SCOGLIETTI Monica 66 31 SIMONETTI Nicola 58 32 VINCIGUERRA Antonio 227 TOTALE 2567

LISTA N. 11 – ALLEANZA VERDI SINISTRA N. COGNOME E NOME VOTI 1 BONCRISTIANO Vincenzo 102 2 CANCELLARIO Chiara 76 3 COLAGIOVANNI Cinzia 44 4 D’ANGELO Andrea 15 5 di BIASE Francesco detto “Franco” 146 6 DI STASIO Annamaria Giovanna 49 7 ESPOSITO Simona 153 8 FERRANTE Claudia 50 9 FORMICHELLI Giovanni 0 10 IOFFREDI Sorride detto “Gianni” 3 11 LOMBARDI Marianna 19 12 LOPRIORE Liberio 186 13 MAIO Mimmo 305 14 MARINELLI Virginio 1 15 MARRONE Grazia 1 16 PALANGE Alba 26 17 PALOMBA Domenico 1 18 PINTO Maria 8 19 RUBINO Maria detta “Maripina” 107 20 SARACHELLA Vincenzina 0 21 SEVERINO Giuseppe 21 22 TERZANO Bartolomeo detto “Teo” 207 23 TIRABASSO Angelo 18 24 TRIVISONNO Angelo 92 25 TRIVISONNO Francesca 151 TOTALE 1781