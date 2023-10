Campobasso/ Lavori in Via Marconi: quando termineranno?

Sono diversi gli interventi di manutenzione ed in generale i lavori pubblici effettuati a Campobasso negli ultimi anni; a tenere banco quasi sempre l’edilizia scolastica, ma ci sono anche altre opere di forte impatto collettivo. Tra queste assumono rilevanza i lavori di risanamento ambientale degli impianti fognari e della acque, che stanno interessando soprattutto Via Marconi, cuore pulsante del centro storico cittadino.

Viene da sé che siano interventi delicati, visto il manto stradale in blocchi di pietra, che vanno rimossi e poi rimessi nello stato dell’arte precedente.

Il tabellone di cantiere parla della consegna lavori nel luglio del 2022 e di un tempo contrattuale di 256 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione delle opere; l’importo è di tutto rispetto, superiore al milione e 300mila euro, esclusi gli oneri per la sicurezza e certamente i tempi, dalla progettazione in poi, non saranno stati brevi, visto che i lavori hanno richiesto anche l’autorizzazione della Soprintendenza.

In verità, a dire di alcuni residenti, i lavori sarebbero iniziati effettivamente nel mese di ottobre 2022 e quindi ancora in un tempo ragionevole per l’esecuzione, se consideriamo che si tratta di lavori all’aperto e quindi soggetti alle condizioni meteorologiche; purtuttavia c’è da considerare che, proprio per quanto detto, un eccessivo protrarsi dei lavori stessi creerebbe un certo disagio alla popolazione, vista l’importanza di Via Marconi per il transito all’interno del centro storico, ora di fatto bloccato per un tratto.

Da indiscrezioni pare che si sia in dirittura d’arrivo e questa è la speranza anche dei residenti del centro storico.

(s.m)