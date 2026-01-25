Campobasso: la Polizia sequestra stupefacente abbandonato in un’aiuola del Terminal Bus

Nell’ambito dei servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, particolare impegno viene profuso quotidianamente dai poliziotti della Squadra Volante della Questura di Campobasso nell’attività di contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti nelle aree urbane maggiormente frequentate da giovani e studenti.

Nel corso di un pattugliamento nei pressi del terminal bus cittadino, nella mattina dello scorso 22 gennaio, l’attenzione degli agenti è stata richiamata da un gruppo di giovani, in totale otto, che alla vista dell’auto di servizio hanno mostrato segni di nervosismo e agitazione.

Insospettiti, i poliziotti hanno proceduto al controllo sul posto e proprio da un’accurata ispezione dei luoghi circostanti al porticato dello stabile dove il gruppo si stava intrattenendo, sono state trovate diverse quantità di hashish occultate nella vegetazione e nei cestini dei rifiuti.

Nello specifico sono stati rinvenuti 1 panetto di hashish da 100 grammi, contenuto in un involucro su cui erano impressi segni grafici tipici della droga confezionata, un pacchetto di sigarette al cui interno si trovavano alcune dosi di hashish, vari involucri di plastica contenenti la medesima tipologia di droga, per ulteriori 30 grammi circa di peso. Solo addosso ad uno dei giovani, minore di 18 anni, è stato rinvenuto un quantitativo di hashish che ha comportato la segnalazione amministrativa del ragazzo alla Prefettura di Campobasso, come previsto dalla normativa vigente per coloro che sono trovati in possesso di un quantitativo di droga per uso personale.

Il restante quantitativo di stupefacente abbandonato tra i rifiuti e l’aiuola è stato invece oggetto di sequestro a carico di ignoti.

I giovani presenti al momento dell’intervento della volante, residenti in provincia, sono stati tutti identificati: si tratta di cinque minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni e di tre ragazzi da poco maggiorenni, due dei quali con a carico pregiudizi di polizia.

L’episodio conferma la gravità del livello di tossicodipendenza tra giovanissimi e minori. La pervasività del fenomeno è tale da porre a serio rischio tutte le famiglie, pertanto, occorre adottare ogni attenzione e cautela possibile al fine di intercettarne i segnali.