Campobasso: La FIamma Olimpica accolta dal Mistero di Sant’Antonio Abate (VIDEO)

Un viaggio, quello della Fiamma Olimpica, lungo 63 giorni fino all’inizio dei giochi invernali.

Giovedì 01 Gennaio 2026 la staffetta molisana è iniziata da Termoli, alle 16:30: da piazza Vittorio Veneto i tedofori percorreranno Corso Nazionale e via Roma, scenderanno verso via Federico II di Svevia e attraverseranno il cuore della città vecchia tra Vico Sesto Duomo e Piazza Duomo, per poi concludere il circuito nuovamente in Piazza Vittorio Veneto.

La tappa conclusiva a Campobasso, dove la fiamma è stata accolta con l’uscita eccezionale del mistero di Sant’Antonio Abate, l’ingegno di Saverio Di Zinno con la celebre tunzella e i diavoli.

Passaggio della Fiamma olimpica VIDEO

La Fiamma Olimpica in PIazza VIDEO