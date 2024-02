Campobasso/ La ‘Città dei ragazzi’ diventa realtà

La ‘città dei ragazzi’ prende corpo; si tratta di uno spazio aggregativo per i giovani messo a disposizione dal Comune di Campobasso. La notizia sul profilo Facebook dell’assessore Luca Praitano (con delega alle Politiche Sociali e giovanili).

“E’ in fase avanzata la procedura per la realizzazione della “Città dei ragazzi” presso l’ex Scuola Notte. Verrà recuperato un edificio con una spesa di oltre 1 milione di euro (bando periferie), dando finalmente a Campobasso un luogo di aggregazione bello e funzionale per i suoi giovani- dice l’esponente del Movimento Cinque Stelle.

Attualmente è un ambiente utilizzato da alcune associazioni- continua Praitano – ma è soprattutto il luogo dove avviene la distribuzione di viveri e indumenti a persone in difficoltà da parte della Croce Rossa Italiana”.

Naturalmente sarà data altra sede alla Croce Rossa, come precisa l’assessore: “il Comune di Campobasso ha concesso alla Croce Rossa stessa l’uso gratuito di uno spazio su via Garibaldi che da moltissimo tempo era abbandonato e che aveva bisogno di una “messa a posto”.Questi lavori li sta curando direttamente il concessionario, riportando in vita un altro piccolo pezzettino del nostro territorio”.