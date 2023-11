Campobasso/ Intervista a Riccardo Cucchi

E’ tornato a Campobasso Riccardo Cucchi, giornalista e radiocronista di ” Tutto il calcio minuto per minuto” alla libreria Risguardi di Via Veneto per presentare il suo ultimo libro ” Un altro calcio e’ ancora possibile”; noi lo abbiamo avvicinato per fargli alcune domande.

Riccardo, contento di essere a Campobasso?

“Sì- risponde il giornalista- qui vengo sempre molto volentieri , è qui che ho iniziato la mia carriera al Tg3 Molise. E’ la mia seconda città e sono contento di rivedere i vecchi amici”.

Di cosa parla il tuo libro?

“Il mio libro-continua l’interlocutore – parla dei valori del calcio: Claudio Ranieri,dopo la vittoria sul Bari del Cagliari andò dai suoi tifosi che gridavano slogan contro i sostenitori del Bari facendo segno che non si fa l’avversario deve essere sempre rispettato”.

Segui il Campobasso?

“Si dopo la Lazio – continua Cucchi -che è la mia squadra, mi informo sempre sul risultato dei

rossoblù e sono contento che sta disputando un ottimo torneo, spero che possa tornare presto in serie C”.

Arnaldo Angiolillo