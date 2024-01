Campobasso/ Intervista a Nicola Mastropaolo: le maitunate

Siamo a S. Antonio Abate dove è stato acceso il fuoco alle 9,.30; abbiamo avvicinato Nicola Mastropaolo, autore delle maitunate campobassane al quale abbiamo rivolto alcune domande.

Nicola, stasera alle 21.00 andrà in onda il vostro spettacolo delle maitunate , cosa sono lo spieghiamo per chi non è di Campobasso?

“Sì – esordisce Mastropaolo- le maitunate sono una rima che mette pregi e difetti di una persona, è una presa in giro ma in senso buono”.

Chi sono i tuoi collaboratori in questi spettacoli?

“Siamo 7 persone- continua l’interlocutore- oltre a me ci sono Antonio Mandato, Alessandro Serino, Marco Messore, Giuliano Civetta, Amerigo Malzone e Ana Di Iorio. Prima eravamo tutti uomini adesso abbiamo anche una donna molto brava”.

Quali sono i vostri progetti per il futuro?

“Il progetto che abbiamo – prosegue Mastropaolo – è quello di andare all’ estero per portare la tradizione musicale campobassana agli emigrati all’ estero che soprattutto in Sudamerica sono molto numerosi”.

Arnaldo Angiolillo