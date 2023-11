Campobasso, interruzione Energia elettrica mercoledì 15 novembre, le zone interessate

La società E-Distribuzione ha comunicato che, al fine di consentire l’esecuzione di lavori sugli impianti, nella giornata di mercoledì 15 novembre 2023, sarà sospesa l’erogazione di energia elettrica dalle ore 09.00 alle ore 16.00 in alcune zone della città di Campobasso.



Le vie interessate dall’interruzione di energia elettrica, come da comunicazione della società, sono le seguenti (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari):

– Contrada S. Giovanni in Golfo da 113 a 115, 121, da 141 a 153, da 157 a

159, 143a, 145/g, 147a, 151a, 56b1, 152-1, da 108 a 114, 120, da 142 a

150, 154, 92g, 92i, 114a, 114b, 114c, 114d, 114e, 142a, 142b, 144a, 148a,

148b, 150, sn.

– Contrada colle delle api sn.

L’interruzione di energia elettrica interessa i soli utenti alimentati in bassa tensione.

E-Distribuzione avvisa, inoltre, che durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata,

pertanto invita gli utenti a non commettere imprudenze e comunque a non

utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati e sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, inviare un SMS al

numero 320.2041500 riportando il codice POD presente in bolletta, oppure

scaricare e consultare la app gratuita per smartphone di e-distribuzione.